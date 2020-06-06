KÇÖ uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği başlangıç bitiş tarihi

Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatılacak mı beklentisi bulunuyor. Bu ödenekten faydalananların koronavirüs dönemi başından bu yana geçen süre 3 ayı geçti ve eğer uzatılmazsa KÇÖ sona erecek. KÇÖ koronavirüs dolayısıyla faaliyetlerini tamamen durduran veya çalışma sürelerini en az 3'te 1 oranında azaltan iş yerleri için hayati rol oynadı. İş yerini kapatmak zorunda kalan işveren işçisini kaybetmekten kurtuldu. Bu sayede hayatın normalleşmesiyle birlikte iş yerini açtığında eleman aramak zorunda kalmayacak.Koronavirüs dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları kolaylaştırıldı. Son 3 yılda en az 600 gün olan prim gün sayısı, covid-19 dolayısıyla 30 Haziran 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere 450'ye, son 120 gün hizmet akdi süresi de 60 güne çekildi.Kanuna göre, kısa çalışma ödeneği bir iş yerine en fazla 3 ay süreyle ödenebiliyor. İş yerlerinin bir kısmı 16 Mart'tan, bir kısmı da 21 Mart'tan itibaren faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bir kısmı tekrar çalışmaya başladı. Personel sayısının yoğun olduğu lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler bu hafta büyük ölçüde açıldı. Ancak, eski müşteri yoğunluğuna dönebilmelerinin zaman alacağı görünüyor. Turizm sektörü başta olmak üzere birçok işletme ise henüz açılamadı. İş yoğunluğu az olan işletmelerde kısa çalışma ihtiyacının bir süre daha devam edeceği değerlendiriliyor.Çalışanların mevcut maaşlarının yüzde 60'ı oranında yapılan maaşların yanı sora en fazla tutar brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. En az tutar 1.752 TL en fazla tutar 4.381 Tl olarak ödenecek. İşçinin resmi tatillere ulusal bayramlara ve hafta tatillerine gelen günler için bir ödeme yapılmayacak. Maaşlar başvuruda belirtilen hesap numarasına ya da PTT Bank aracılığı ile gerçekleşir. Kısa çalışma ödeneğini uzatılması konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Mevcut pandemi döneminin erken bitmesi durumunda KÇÖ ödemelerinin kesileceği gibi pandemi döneminin ve mevcut şartların duruma göre uzatılması da Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleşebilecektir.İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.