Galatasaray'da geçen sezon orijini sol bek olmasına rağmen sağ bekte başarılı bir performans gösteren Leo Dubois gönderilmiş, yerine ise Angelino alınmıştı.
Yıldız oyuncu, inişli-çıkışlı futboluyla beklentilerin altında kaldı. Hal böyle olunca Hatayspor karşısında Kazımcan Karataş forma giydi.
Genç oyuncu, yaptığı basit hatalar ile dikkat çekerken, sınıfta kaldı.
Okan Buruk'un, bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.
Yıldız oyuncu, inişli-çıkışlı futboluyla beklentilerin altında kaldı. Hal böyle olunca Hatayspor karşısında Kazımcan Karataş forma giydi.
Genç oyuncu, yaptığı basit hatalar ile dikkat çekerken, sınıfta kaldı.
Okan Buruk'un, bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.