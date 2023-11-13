Kazımcan Karataş sınıfta kaldı!

Galatasaray'da Hatayspor maçında sol bekte forma giyen Kazımcan Karataş, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kazımcan Karataş sınıfta kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 09:38
Galatasaray'da geçen sezon orijini sol bek olmasına rağmen sağ bekte başarılı bir performans gösteren Leo Dubois gönderilmiş, yerine ise Angelino alınmıştı.

Yıldız oyuncu, inişli-çıkışlı futboluyla beklentilerin altında kaldı. Hal böyle olunca Hatayspor karşısında Kazımcan Karataş forma giydi.

Genç oyuncu, yaptığı basit hatalar ile dikkat çekerken, sınıfta kaldı.

Okan Buruk'un, bu bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery