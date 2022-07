Kazımcan Karataş: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum'

Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, GS TV'ye açıklamalar yaptı.



Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın teklifinde heyecanlandım. Transfer sürecimde Ümit Milli Takım'daydım ve döndüğümde teklif olduğunu söylediler. Okan Hoca ile konuştuğumda bana Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsetti. İnşallah uzun yıllar bu formayı giymek istiyorum. Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." dedi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı yıl ile ilgili konuşan Kazımcan, "Ben 2003 doğumluyum. Ailemin çoğu Galatasaraylıydı. 2000'i bana hep anlatıyorlardı. Hayalim gerçek oldu. İnşallah ben de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırım. Futbola Altay altyapısında seçildim. Oradan da A Takıma yükseldim. Benim için çok büyük bir başlangıç oldu ve buraya geldim." ifadelerini kullandı.



En iyi şekilde yeni sezona hazırlandıklarını söyleyen genç sol bek, "Mustafa Denizli ile çalıştığımda kendimi futbolcu gibi hissettim. Güzel tecrübelerinden her zaman bana katkısı oldu. Okan Hocadan da çok şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Umarım bizim için iyi bir sezon geçer.

İdmanlarımız baya zorlu. Düzenli bir hayatımız vardı. Alışmıştık. Çok yoğun geçti ama eğlendiğimiz zamanlar da oldu. En iyi şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz." açıklamasını yaptı.



Galatasaray'a imza atmak için Florya'ya gittiğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirten Kazımcan şu ifadeleri kullandı: "Tüylerim diken diken oldu. İmzaya gittiğimde de sanki tüm taraftarlarımız ordaymış gibi hissettim. Taraftarlar karşısında ilk maçıma çıktım. Bu benim için gurur vericiydi. Umarım bütünleşip daha iyi başarılara imza atarız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Milli takımda oynamak herkese nasip olmuyor. Bunun bilincindeyiz. Artık Galatasaray forması ile milli takıma gideceğim. Bunun bir gururu var üzerimde. İnşallah A Milli Takıma da seçilirim."



Takımdaki tecrübeli oyunculardan çok fazla şey öğrendiğini söyleyen Genç oyuncu, "Bu sene tecrübeli isimlerle aynı sahaya çıktım. Saha içi olduğu kadar saha dışında da samimiyetlerimiz artıyor. Nando'dan çok şey öğreneceğim. Ondan çok fazla şey öğreniyorum. Her gün .ok çalışıyor. Aanholt da aynı şekilde. Umarım bu yıl şampiyonlukla biter." dedi.



TARAFTARA MESAJ



Kazımcan Karataş son olarak, "Sezona iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezonu unutmamız lazım. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun bilincindeyiz. Biz Galatasaray'ız. Umarım mayıslar bizim olur. Gittiğimiz her yerde evimizde gibi hissediyoruz. Avusturya'da da aynı şekilde. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz onlar için savaşacağız. Bizi asla yalnız bırakmasınlar. Güzel bir sezon geçirelim." diyerek sözlerini noktaladı.





