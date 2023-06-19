Kazımcan Karataş kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerinden Kazımcan Karataş, Ümit Milli Takım'da da formunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kazımcan Karataş kaldığı yerden devam ediyor
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19 Haziran 2023 09:05
Kazimcan Karatas
Kazimcan Karatas
Galatasaray
Galatasaray'da son haftalardaki performansı ile sol beke damga vuran Kazımcan Karataş, önceki gün de Ümit Milli Futbol Takımı'nın dostluk maçında 1-0 mağlup ettiği Azerbaycan mücadelesinde sahne aldı.

"HEDEFİMİZ GRUPLARA ÇIKMAK"

Ay-Yıldızlı forma altında da başarılı futbolunu sürdüren 20 yaşındaki oyuncu, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruplara çıkmak. Final müsabakalarına kalmak istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 

 
 

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