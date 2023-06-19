Galatasaray'da son haftalardaki performansı ile sol beke damga vuran Kazımcan Karataş, önceki gün de Ümit Milli Futbol Takımı'nın dostluk maçında 1-0 mağlup ettiği Azerbaycan mücadelesinde sahne aldı.
"HEDEFİMİZ GRUPLARA ÇIKMAK"
Ay-Yıldızlı forma altında da başarılı futbolunu sürdüren 20 yaşındaki oyuncu, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruplara çıkmak. Final müsabakalarına kalmak istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
"HEDEFİMİZ GRUPLARA ÇIKMAK"
Ay-Yıldızlı forma altında da başarılı futbolunu sürdüren 20 yaşındaki oyuncu, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruplara çıkmak. Final müsabakalarına kalmak istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.