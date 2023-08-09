Kazımcan Karataş, ilk Avrupa maçına çıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, tur kapısını araladı.
KAZIMCAN KARATAŞ'IN İLK AVRUPA MAÇI
Galatasaray'da Angelino'nun sakatlığı sebebiyle teknik direktör Okan Buruk görev verdiği 20 yaşındaki Kazımcan Karataş, kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıktı.
Galatasaray formasıyla ilk Avrupa maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıkan Kazımcan, karşılaşmada 63. dakikada yerini Leo Dubois'ya bıraktı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, tur kapısını araladı.
KAZIMCAN KARATAŞ'IN İLK AVRUPA MAÇI
Galatasaray'da Angelino'nun sakatlığı sebebiyle teknik direktör Okan Buruk görev verdiği 20 yaşındaki Kazımcan Karataş, kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıktı.
Galatasaray formasıyla ilk Avrupa maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıkan Kazımcan, karşılaşmada 63. dakikada yerini Leo Dubois'ya bıraktı.