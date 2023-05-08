Kazımcan Karataş, ilk 11'e geri döndü

Galatasaray'da genç futbolcu Kazımcan Karataş, Süper Lig'de 16 maç aradan sonra, Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
Kazımcan Karataş, ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapmıştı.
Galatasaray'da Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosuna alınmadı.
Kazımcan Karataş, ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapmıştı.
Galatasaray'da Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosuna alınmadı.
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