Kazımcan Karataş, ilk 11'e geri döndü

Galatasaray'da Kazımcan Karataş 16 maç sonra, Başakşehir maçıyla ilk 11'e döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kazımcan Karataş, ilk 11'e geri döndü
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08 Mayıs 2023 20:27
Galatasaray'da genç futbolcu Kazımcan Karataş, Süper Lig'de 16 maç aradan sonra, Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Kazımcan Karataş, ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Galatasaray'da Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosuna alınmadı.

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