Kazımcan Karataş: 'Galatasaray'ı yenmek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Atlay'da genç oyuncu Kazımcan Karataş, maç sonrası takımın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Kazımcan Karataş, "Altay'a yakışan yer burası değil. İkinci yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Bir puan bir şey ifade etmiyor ama mağlup olmaktan iyidir. Galatasaray maçı var, zor bir rakip. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Kazanmak için savaşacağız, üst sıralara çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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