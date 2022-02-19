Kazımcan Karataş: "Bu maça takılı kalmayacağız"

Altay'da Kazımcan Karataş Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kazımcan Karataş: 'Bu maça takılı kalmayacağız'
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19 Şubat 2022 21:43
Altaylı furbolcu Kazımcan Karataş Beşiktaş'a mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Kazımcan Karataş yaptığı açıklamada, "3 puan için geldik. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyorduk. Son dakikaya kadar mücadelemizi, oyunumuzu gösterdik. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar, 5-6 dakika VAR'la konuşuluyor ama izlenmiyor. Söylenecek çok şey var." açıklamasında bulundu.

Genç oyuncu ayrıca, "Golden sonra pozisyon bulduk. Şanssızdık. Bunu kısa sürede halledip puan almak istiyoruz. Bu maça takılı kalmayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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