Kazımcan'ın Eyüpspor ile anlaşması neden bozuldu?

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ve Süper Lig ekibi Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın transferini duyurdu.



19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Eyüpspor ile imza aşamasına gelmiş ve hatta tesisleri gezmişti ancak Transfer resmiyet kazanmamıştı.



EYÜPSPOR'A TRANSFERİ NEDEN BOZULDU?



Bir başka TFF 1. Lig takımı olan Eyüpspor'un Kazımcan Karataş ile 5 yıllık mukavele imzalayarak yetenekli oyuncuyu Galatasaray'a kiralaması bekleniyordu.



Kazımcan Karataş'ın alt ligde oynamak istememesi ve Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkamaması durumunda kariyerine yeniden alt ligde devam etmek zorunda kalmama arzusu transferde işleri değiştirdi. Yetenekli oyuncu, sözleşmesine ilerleyen dönemde Eyüpspor'a geri dönmesini engelleyecek bir madde koydurmak isteyince taraflar arasında anlaşmayı bozuldu.



Eyüpspor, Kazımcan Karataş'ı bu sezon için Galatasaray'a kiralarken Süper Lig'e yükselmesi durumunda kontrattaki özel madde sayesinde oyuncuyu geri alma hakkı kazanacaktı.





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