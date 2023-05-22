Kazımcan formanın yeni sahibi

Sezon başından beri yerli kuralıyla ilgili problem yaşayan Galatasaray'da Kazımcan'ın formunun yükselmesi "Sarı Kırmızılı" ekibin elini rahatlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kazımcan formanın yeni sahibi
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22 Mayıs 2023 11:41
Sezon başında yaşanan formsuzluklar ve yabancı kuralından başı çok ağrıyan Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın formunun yükselmesiyle beraber o bölge için artık iyice rahatlamış durumda. 20 yaşındaki Kazımcan eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek Adekugbe ve Dubois'in önünde formayı kazanmış duruma geldi.

SEZON BAŞINDA TAKIMA KATILDI

Sezon başında 950 bin euro'ya takıma katılan ve istediği şansları bir türlü bulamayan Kazımcan son 3 maçtır ilk 11 başlıyor.  

 

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