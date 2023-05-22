Kazımcan formanın yeni sahibi

Sezon başında yaşanan formsuzluklar ve yabancı kuralından başı çok ağrıyan Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın formunun yükselmesiyle beraber o bölge için artık iyice rahatlamış durumda. 20 yaşındaki Kazımcan eline geçen fırsatı iyi değerlendirerek Adekugbe ve Dubois'in önünde formayı kazanmış duruma geldi.
SEZON BAŞINDA TAKIMA KATILDI
Sezon başında 950 bin euro'ya takıma katılan ve istediği şansları bir türlü bulamayan Kazımcan son 3 maçtır ilk 11 başlıyor.
SEZON BAŞINDA TAKIMA KATILDI
Sezon başında 950 bin euro'ya takıma katılan ve istediği şansları bir türlü bulamayan Kazımcan son 3 maçtır ilk 11 başlıyor.