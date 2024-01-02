Kazımcan'a kulüp aranıyor

Galatasaray Yönetimi, Kazımcan Karataş için yeni kulüp arayışına başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kazımcan'a kulüp aranıyor
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02 Ocak 2024 10:35
Son güncelleme 02 Ocak 2024 10:51
Galatasaray'da devre arasında yerli bir sol bek alınması da gündemde. Eğer bu bölgeye transfer yapılırsa bu sezon beklentilerin altında kalan Kazımcan Karataş'ın, takımdan gönderilme ihtimali ortaya çıktı.

20 yaşındaki savunmacının, daha çok süre alıp, kendini geliştirmesi bekleniyor. Yönetim de Kazımcan için şimdiden kulüp arayışına geçti.

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 8 maçta süre buldu.

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