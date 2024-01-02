Kazımcan'a kulüp aranıyor

Galatasaray'da devre arasında yerli bir sol bek alınması da gündemde. Eğer bu bölgeye transfer yapılırsa bu sezon beklentilerin altında kalan Kazımcan Karataş'ın, takımdan gönderilme ihtimali ortaya çıktı.
20 yaşındaki savunmacının, daha çok süre alıp, kendini geliştirmesi bekleniyor. Yönetim de Kazımcan için şimdiden kulüp arayışına geçti.
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 8 maçta süre buldu.
20 yaşındaki savunmacının, daha çok süre alıp, kendini geliştirmesi bekleniyor. Yönetim de Kazımcan için şimdiden kulüp arayışına geçti.
Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray'da 8 maçta süre buldu.
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