Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü?

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Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Kazım Akşar, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kesin ölüm nedeni bilinmezken acı haberin ardından üzüntüsünü paylaşan Melek Baykal, "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti" ifadelerini kullandı. Peki, Kazım Akşar kimdir, neden öldü?1953 İstanbul doğumlu Kazım Akşar 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünü tamamlayan Akşar 1979'da Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başlamıştı.Birçok oyun yöneten Akşar kariyeri hayatında birçok oyunda, dizide, filmde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra öğretmenlik kariyeri de bulunuyor.Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999Köstebek : Nihat Durak - 1997Örümcek : Zeynep Tor - 1998İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirmeŞarkıcı : Ersin Pertan - 2001Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998Kader Bize Düşman mı : Ümit Efekan - 1982