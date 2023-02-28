Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 11:40

Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü?

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Kazım Akşar 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Melek Baykal; "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah" ifadelerini kullandı. Peki, Kazım Akşar kimdir, neden öldü?

Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü?
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Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Kazım Akşar, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kesin ölüm nedeni bilinmezken acı haberin ardından üzüntüsünü paylaşan Melek Baykal, "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti" ifadelerini kullandı. Peki, Kazım Akşar kimdir, neden öldü?
KAZIM AKŞAR KİMDİR?
1953 İstanbul doğumlu Kazım Akşar 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünü tamamlayan Akşar 1979'da Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başlamıştı.

Birçok oyun yöneten Akşar kariyeri hayatında birçok oyunda, dizide, filmde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra öğretmenlik kariyeri de bulunuyor.

KAZIM AKŞAR DİZİLERİ

Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)

Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015

Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)

Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)


Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010

Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)

Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)

Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005

Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)

Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)

Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999

Köstebek : Nihat Durak - 1997

Örümcek : Zeynep Tor - 1998

İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996

Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme

KAZIM AKŞAR FİLMLERİ

Şarkıcı : Ersin Pertan - 2001

Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)

Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998

Kader Bize Düşman mı : Ümit Efekan - 1982
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