Kazara Aşk 1. bölüm izle Star TV full HD yayın canlı

Merakla beklenen ve Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in başrolü paylaştığı Kazara Aşk Star TV'de 1. bölümü yayınlanıyor. Yeni dizi Kazara Aşk bir kaza sonrası değişen hayatları konu alıyor ve Ümit Kantarcılar ile Sude Zülal Güler başrolde oynuyor.Kazara Aşk 1. bölüm konusu Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul'da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin'den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir. Sevdiği adam Kenan'ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan'la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal'in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez. Geçirdiği bir 'kaza' ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı 'bir yalan', hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal'in yolu Civan ile kesişir.Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin'e ve annesi Neval'e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan'a kaptıracaktır.Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır….Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.