Kazanmaya hazır mısın? Fırsat elinin ucuna geldi

Senin için özel bir oyun hazırladık. Tek yapman gereken, sana soracağımız soruyu bilmek ve sonrasında kazanacağın ödülün keyfini yaşamak!"Peki oyun ne?" dediğini duyar gibiyiz... "Şanslı kelime" oyunumuzda sana bir soru soracağız ve boş kutucuklara soracağımı sorunun cevabını yazman isteyeceğiz.Cevabı doğru yazanlar ve sıralamada hediye kazananlar, kısa süre içerisinde ödüllerine kavuşacak. Bu eğlenceli oyunumuzdan hediye kazanamayanlar üzülmeyecek, bir sonraki büyük günü bekleyecek.Ödüllü 'Şanslı Kelime' oyunumuz 5 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Sporx uygulamasını indir ve yarışma saatini bekle!