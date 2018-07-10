''Kazanırsak saçlarımızı boyayacağız''

Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde, İngiltere'yi 2-1 mağlup ettikleri tarihi maç sonrasında basına açıklamalarda bulundu."Hırvatistan gibi bir ülke için Dünya Kupası'nda final oynamak tarihi bir an.""Her zaman ayakların yere basacak ve kim olursa olsu karşındaki takıma saygı göstereceksin. Beni kimin ne dediği rahatsız etmez. Biz oynadığımız futbola konsantreyiz. Bizim hakkımızda saçma sapan şeyler atıp tuttuklarında, bu bizim adımıza bir motivasyon oluyor. Onlar yaptıkları bu yorumlarla yanılıyordu çünkü biz çok karakterli bir takımız ve bunu gelip herkese gösterdik.""Uzatmanın ikinci yarısında takımımdan çok gurur duyuyordum. Dakikalar geçtikçe sanki fiziksel olarak daha da güçleniyorduk., bu bence çok etkileyiciydi.""Çok zor bir final maçı bekliyoruz, İngiltere'den çok daha güçlü bir takım. Bence Dünya Kupası'nda karşılaştığımız en güçlü rakip onlar olacak.""Ben Cristiano'nun kalmasın istediğim için, o transfer olmaz şeklinde açıklamalar yaptım ama aslında onun transfer durumu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Cristiano çok özel bir oyuncu, gitmesine çok üzüldüm. Ona Real Madrid'te yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum.""Benim için çok önemli değil, bunu daha öncede belirttim. Tek isteğim Hırvatistan ile Dünya Kupası'nı kazanmak.""Kazanırsak, takım olarak saçlarımızı boyayacağız."