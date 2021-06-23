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Kazanan yok, turlayan var

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı. Ronaldo ve takım arkadaşları grubu üçüncü tamamladı.

Kazanan yok, turlayan var
EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz 2-2 berabere kaldı ve gruptan çıktı. Almanya, Macaristan ile 2-2 berabere kalarak üçüncü oldu. Macaristan ise grubu son sırada tamamladı.

PORTEKİZ 2-2 FRANSA

Portekiz'in gollerini 31 (penaltı) ve 59. (penaltı) dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Fransa'nın golleri 45+2 (penaltı) ve 48. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo ve Benzema, karşılaşmanın devre arasında sarılıp forma değişirken, maç sonu da samimi şekilde sohbet etti.

Portekiz'de 109 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, Ali Daei ile birlikte milli takım formasıyla tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu oldu.

Karim Benzema 5 yıl 258 gün sonra Fransa Milli Takımı formasıyla gol attı.

Beraberliğin ardından Fransa puanını 5 yaptı ve gruptan lider çıktı. Portekiz ise 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alarak gruptan çıktı.

Bir üst turda Portekiz Belçika ile, Fransa ise İsviçre'yyle eşleşti.
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