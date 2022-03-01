Kazan'daki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası iptal edildi

Kazan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Gençler Şampiyonası, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesi sebebiyle FINA tarafından iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kazan'daki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası iptal edildi
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01 Mart 2022 16:07
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Kazan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nı iptal etti.

FINA'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan olayların endişeye neden olduğu belirtilerek, 23-28 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde 8'incisi düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nın iptal edildiği kaydedildi.

Organizasyonlarda, Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak mücadele edebileceği, bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2014 yılında verilen FINA Nişanı'nın da geri alındığı aktarıldı.

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