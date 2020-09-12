Kazakistanlı Fazılbek Absattarulı'nun başarılı kulüp hikayesi

Türkiye'de eğitim alan Kazakistanlı Fazılbek Absattarulı, ülkesinde kurduğu futbol kulübüyle gençleri spora teşvik ediyor.



Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başlattığı Büyük Öğrenci Projesiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri dahil çeşitli ülkelerden öğrencilerin üniversitelerde burslu eğitim almasına olanak sağlıyor.



Türk üniversitelerinden mezun olan öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde farklı alanlarda işler kurarak, hem ülkesinin kalkınmasına destek oluyor, hem de ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor.



39 yaşındaki Absattarulı, 2003-2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Ülkesi Kazakistan'da farklı devlet kurumlarında çalışan Absattarulı, daha sonra çocuklara yönelik futbol kulübü "Arlandar"ı kurdu.



Arlandar Futbol Kulübü, geçen yıl Kazakistan çocuk futbolu tarihinde ilk defa Avrupa'da bir uluslararası kupayı kazandı.



Absattarulı, Türkiye'deki eğitim yılları ve ülkesinde kurduğu işini AA muhabirine anlattı.



- "Türkiye, iş yapmayı öğretti"



Absattarulı, 1998-2002 yıllarında Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde lisans eğitimini bitirdikten sonra Türkiye burslarını kazandığını belirtti.



Türkiye'ye ilk gittiğinde yabancılık çekmediğini söyleyen Absattarulı, "Türkiye, hayatımda çok şeyi, özellikle iş yapmayı öğretti. Hayata bakış açım değişti. Siyaset, makamın yerine kendi işini kurmanın daha önemli olduğunu anladım." dedi.



Absattarulı, siyaset bilimleri okumasına rağmen Türkiye'den döndüğünde Almatı'da bir LED lamba fabrikası kurduğunu, madencilik alanında yatırımlar yaptığını, yarı değerli taşlar çıkardığını aktardı.



Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis, tarım, çevre bakanlıkları gibi devlet kurumlarında asistan, bölüm başkanı gibi görevlerde bulunduğunu ifade eden Absattarulı, daha sonra Japonya'ya çalışmaya gittiğini söyledi.



Absattarulı, Japonya'dan ülkesine döndüğünde tekrar madencilikle ilgilendiğini, ancak ülke değişimi nedeniyle stres yaşadığını dile getirdi.



- "Portekiz'e gönderdiğimiz 60 çocuktan 12'si futbol akademisine seçildi"



Yaşadığı stresi daha önce hiç ilgilenmediği futbolu oynayarak atmaya çalıştığını kaydeden Absattarulı, evin bahçesinde futbol oynadığını ve orada edindiği çevreyle 2015'te çocuk futbol kulübünü kurduğunu anlattı.



Absattarulı, madenciliği bırakarak son 2 yıldır yalnızca futbol üzerine yoğunlaştığını, çocuklara derslerin futbol üzerinden verilmesini öngören yeni yöntem hazırladığını aktardı.



Yabancı futbol kulüpleriyle iş birliği yaptığını kaydeden Absattarulı, Portekiz kulüpleriyle çalıştığını, birkaç Türk futbol kulübüne de yazı yazdığını ve henüz cevap alamadığını söyledi.



Absattarulı, 7-16 yaş arası 150'den fazla çocuk yetiştirdiklerini kaydederek, "Portekiz'e gönderdiğimiz yaklaşık 60 çocuktan 12'si futbol akademisine seçildi. Onlar eğitime başlarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeye dönmek zorunda kaldı." dedi.



"Arlandar"ın Kazakistan'da çocuk futbolu alanında tek kulüp olduğuna dikkati çeken Absattarulı, yetiştirdiği çocukların ülkesinin önde gelen futbol kulüplerinde oynadığını kaydetti.



Absattarulı, kurduğu futbol kulübün logosunda Türk mitolojisinin kutsal hayvanı bozkurt resminin olduğunu belirterek, "Logoyu görünce çoğu insan Türkiye'yi hatırlıyor. Dolayısıyla kulübümüzün Türkiye'yi de temsil ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin hayatının önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Absattarulı, Kazak öğrencilere Türkiye'de turizm, işletme okumalarını önerdiğini, çünkü söz konusu alanlarda Türkiye'den öğrenecek çok şeyin olduğunu söyledi.



Türkiye'de yüksel lisans yaparken, aynı zamanda eğitim aldığı AK Parti Siyaset Akademisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, bakanlar gibi üst düzey siyaset adamlarının ders verdiğini söyleyen Absattarulı, "O dönemler, Türkiye'deki hayatımın unutulmayacak parçası." dedi.



