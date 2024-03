Kazakistan'da geleneksel sporlara ilgi artıyor

Kazakistan'da geleneksel sporlara ilgi giderek artıyor.



Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında "Milli Spor Günü" kutlanırken, bu çerçevede başkent Astana'da geleneksel sporlarda müsabakalar yapıldı.



Müsabakalarda sporcular, okçuluk, mangala, aşık oyunlarının yanı sıra at üstünde güreş ve kökbörüde hünerlerini sergiledi. Ayrıca at üstünde oynanan ve "kız kuu" olarak bilinen kız kovalamaca oyunu da izleyicilere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.



Hazırlanan alanda kartal avcılarının ve geleneksel el işi yapan ustaların sergisi de açıldı.



Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Ermek Marjikpayev, müsabakaların açılış töreninde yaptığı konuşmada, son verilere göre ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını söyledi.



Marjikpayev, 2022'de 584 bin olan geleneksel sporlarla ilgilenen kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını belirterek, "Milli spor ve milli kimliğin birbiriyle yakından ilişkili iki kavram olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Ülkemizde geleneksel spor türlerinden 12 spor kulübü ve 13 spor okulu mevcut. Kazakistan'da her yıl geleneksel sporun gelişimine katkı sağlayan 1000'den fazla etkinlik ve müsabaka düzenleniyor." ifadelerini kullandı.



Kazakistan Ulusal Spor Birliği Başkanı İslambek Salcanov ise bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.



Astana'da 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasını beklediklerini kaydeden Salcanov, "Aynı zamanda 15-20 bin yabancı turist bekliyoruz. Dünya Göçebe Oyunları'nın etkisi genişliyor ve Göçebelerin Olimpiyatları'na dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.