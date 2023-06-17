Kazakevics: ''İki takım da kendi stilini ortaya koydu''

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, "Oyun birbirine çok yakındı. İki takım da kendi stilini ortaya koydu. Sonuç itibariyla Türkiye son dakikada golü buldu. Biz istesek de istemesek de skor, tabelada yazandır" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Kazakevics, "Sahada kazanmak isteyen iki takım vardı. Sonuç itibariyla Türkiye daha tecrübeli bir takım. Sonuç olarak istediğini aldı" diye konuştu.

Çok yakın bir maç olduğunu belirten Kazakevics, "Ben lafımın arkasındayım. Türkiye favori demiştim, hala daha böyle düşünüyorum. Oyun birbirine çok yakındı. İki takım da kendi stilini ortaya koydu. Sonuç itibariyla Türkiye son dakikada golü buldu. Biz istesek de istemesek de skor, tabelada yazandır" ifadelerini kullandı.