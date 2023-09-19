Kazak güreşçiden ülkesi adına tarihteki ilk altın madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kazak sporcu Rizabek Aitmukhan, erkekler serbest stilde ülkesine tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Aitmukhan ile Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov karşılaştı.



Aitmukhan, rakibini 5-2 yenerek elde ettiği altın madalyayla ülkesinin tarihine geçti.



Rizabek Aitmukhan, AA'ya yaptığı açıklamada, Kazakistan tarihine geçtiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Çok çalıştım, çok emek verdim ve sonunda başardım. Hedefimiz bundan sonra daha büyük başarılar elde etmek. Finalde çok güçlü bir rakiple karşılaştım ama iyi bir taktikle Azerbaycanlı rakibimi yendim. Bu şampiyonluğum Kazakistan'a armağan olsun." şeklinde konuştu.



Sporcunun elde ettiği başarı ülkesinde sevinçle karşılanırken, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de bir mesaj yayımlayarak Aitmukhan'ı tebrik etti.



Kazakistan Devlet Başkanı mesajında, "Kazakistan için tarihi bir başarı. Bu şampiyonluğun Kazak halkı arasında sporun popülerleşmesi adına ve genç jenerasyon için büyük katkısı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



