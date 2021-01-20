Kaysersipor, Ramazan Civelek'i açıkladı

Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kaysersipor, Ramazan Civelek'i açıkladı
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20 Ocak 2021 20:00
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Ramazan Civelek'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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