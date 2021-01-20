Kaysersipor, Ramazan Civelek'i açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.



Açıklamada, "Anlaşmanın hem Ramazan Civelek'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.



