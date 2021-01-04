Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayserispor, Samet Aybaba'nın ardından Rumen teknik adam Dan Petrescu ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2021 20:40
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor yeni teknik direktörünü buldu.

NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Rumen teknik adam Dan Petrescu'yu göreve getirdi. Sezona Bayram Bektaş ile başlayan ve sonra Samet Aybaba ile çalışan Kayserispor, böylece 3. teknik adamı ile anlaştı.

Dan Petrescu'nun, Yeni Malatyaspor maçında takımın başında olması bekleniyor. Petrescu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ardından ligdeki 2. Rumen hoca olacak.

53 yaşındaki teknik adam, son olarak ülkesinde CFR Cluj'un başında görev yapmış ve Kasım ayında görevinden ayrılmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için