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Kayserispor'un sezon açılışı 4 Ağustos'ta

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-Kırmızılı takımın 4 Ağustos'ta konserli bir etkinlikle sezon açılışını gerçekleştireceğini açıkladı.

Kaynak: DHA
Kayserispor'un sezon açılışı 4 Ağustos'ta
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30 Temmuz 2018 15:11
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-Kırmızılı takımın 4 Ağustos'ta konserli bir etkinlikle sezon açılışını gerçekleştireceğini, yeni transferler dahil tüm oyuncuların tek tek taraftarlara tanıtılacağını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulübün Kadir Has Stadyumu'nda yapacağı yeni sezon açılış töreninde sanatçı Kenan Doğulu ile Bengü'de sahne alacak.

Kayseri, Erzurum ve Hollanda kamplarıyla sezona hazırlanan Kayserisporlu futbolcular, Hollanda kampı bitiminde 2 gün izin kullanarak, 2 Ağustos'ta Kayseri'de toplanacak.

Şu ana kadar 4 bin 300 kombine bilet satışının gerçekleştirildiğini belirten ve sezon açılışının ücretsiz olarak izlenebileceğini dile getiren başkan Erol Bedir, ''2018-19 sezonu için lige 3 ayrı hazırlık kampı yaparak giriyoruz. Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam yönetiminde yararlı çalışmalar yapıldı. Noksanlarımızı lig başlamadan giderdik. 6 yeni futbolcuyla kadromuzu takviye ettik. Yeni sezondan beklentilerimiz fazla. Teknik kadromuzu ve oyuncularımızı 4 Ağustos'ta taraftarımızla tanıştıracağız'' dedi.

KAYSERİSPOR'DA GELENLER VE GİDENLER

Sarı-Kırmızılı takımda 2018-19 sezonunda gelen ve giden oyuncular şöyle:

GELENLER: Trajonn Chery (Çin-Guizhou), Bilal Başaçıkoğlu (Feyenoord),Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Rajko Rotman(Göztepe) H.Hüseyin Acar(Eskişehirspor), Bernard Mensah (Atletico Madrid)

GİDENLER: Güray Vural, Ryan Mendes, Erkan Kaş, Stephane Badji, William Amorim, Dejan Meleg.

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