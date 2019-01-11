Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'un ismi " İstikbal Mobilya Kayserispor"olarak değişiyor. Anlaşma tamamlandı imzalar pazartesi günü atılacak.Bu sezon ekonomik sıkıntılar içerisinde kıvranan, milyon dolarlar gelir elde etmesine rağmen hala parasızlıktan yakınan Kayserispor idarecileri çareyi sponsorluk anlaşmasında buldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görüşmeler sonrası Kayserispor, sezon sonuna kadar isim sponsorluğu için Boydak Holding ile anlaşmaya vardı.Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kulübümüz Kayserispor ile Boydak Holding arasında mutabakat sağlandı. Pazartesi günü Kadir Has Tesislerindeki yeni hizmet binamız içerisinde bir Lansman düzenlenecek. Bu toplantıda Kayserispor ile Boydak Holding arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalayacağız" dedi.İlk etapta anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu söyleyen Başkan Bedir, "Kayserispor'un ismi İstikbal Mobilya Kayserispor olacak"dedi.