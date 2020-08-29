Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç

Forvet arayışlarını sürdüren Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mevlüt Erdinç'i transfer etmek istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2020 11:27
Kayserispor'da teknik patron Bayram Bektaş, bir an önce forvet transferinin bitirilmesini istedi.

Bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine Mevlüt Erdinç'i aldı. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen tecrübeli forvet ile ilk görüşme kısa sürede yapılacak.

33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için