Kayserispor'da teknik patron Bayram Bektaş, bir an önce forvet transferinin bitirilmesini istedi.
Bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine Mevlüt Erdinç'i aldı. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen tecrübeli forvet ile ilk görüşme kısa sürede yapılacak.
33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.
Bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine Mevlüt Erdinç'i aldı. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen tecrübeli forvet ile ilk görüşme kısa sürede yapılacak.
33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.