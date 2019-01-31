İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1,5 sezon önce gelerek büyük rakamlar karşılığı imza atan Asamoah Gyan, sarı kırmızılı kulübün başına kaldı. Geldiği günden beri sakatlık, ekonomik durumu ve aile sorunları ile konuşulan Ganalı oyuncu 1,5 sezonda 2 gol atarak büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.Antrenmanlarda en ön sırada yer alan, hırslı ve çalışkan görünen Asamoah, maçlara gelince ortadan kayboluyor. Sakatlığı bahane eden, aile sıkıntılarını dile getirerek sahaya çıkmak istemeyen Ganalı oyuncu, yönetimi ve teknik heyeti pişman etti. Sezon başında aldığı yüksek rakamlarla adından söz ettiren, imzayı attıktan sonra yan gelip yatmaya başlayan Asamoah Gyan, sarı kırmızılı kulübün tarihindeki en kötü transferi olarak kayıtlara geçti.Yağlı bulduğu kapıdan gitmek istemeyerek sezon başında 'daha iyi olacağım' sözü veren ve sözde alacağından indirim yaptığı söylenen Asamoah Gyan, 1,5 sezonda attığı 2 gol ile Kayserispor'dan milyon dolarlar aldı. Hiçbir katkısı olmadığı gibi kulübe maddi ve manevi inanılmaz zarar veren Ganalı oyuncu bu sezon 19 maçta sadece 89 dakika forma giydi.Oturduğu yerden para kazanan, kulübün her imkanlarından faydalanan, maddi ve manevi anlamda yönetimi pişman eden Asamoah Gyan'un sözleşmesi bu sezon sona eriyor.