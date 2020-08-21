Kayserisporlu Henrique: 'PAOK, Beşiktaş'ı yenecek'

2017'den 2019'a kadar PAOK futbolcusu olan ancak iki kez buradan kiralanan Kayserispor'un 30 yaşındaki Brezilyalı forveti Pedro Henrique, Yunan ekibinin Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi Yunan basınına konuştu.



Pedro Henrique, "PAOK kazanacak! Beşiktaş çok güçlü bir kulüp ama en güçlü yanları Burak Yılmaz'dı. Artık Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta değil. Beşiktaş, artık daha zayıf bir takım. Benim görüşüme göre PAOK bu maçın favorisi." dedi.



"TOUMBA'DA SEYİRCİYLE ÇOK FARKLI"



"PAOK'un avantajı bence biraz azaldı." diyerek sözlerini sürdüren Henrique, "Maç Toumba'da ama seyircisiz oynanacak. PAOK, seyircisiyle çok daha farklı bir şekilde oynuyor ama bence yine de kazanmayı deneyeceklerdir." ifadelerini kullandı.



"PAOK TARAFTARI, EN İYİSİ"



Brezilyalı oyuncu, "PAOK'tan Leo Matos ile hala konuşuyorum. PAOK'u özledim. Taraftarları dünyanın en iyisiydi. Kariyerim boyunca gördüğüm en iyi tribün PAOK'ta." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



