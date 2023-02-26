Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: 'Yüreğimiz buruk'

Kayserispor, erteleme maçında dün deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 2-1 yendi.



Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık. Orada bir yerlerde çadırda yaşadığını bildiğimiz vatandaşlarımız var. Enkaz altında kalmış 10 binlerimiz var. Ancak elimizden yardım yapmak ve rabbimizden yardım dilemekten başka bir şey gelmiyor. Biz maçı oynadık, evlerimize dönüyoruz şu anda. Ya dönemeyenler ve dönecek ev bulamayanlar. Allah yardımcınız olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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