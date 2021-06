Kayserisporlu Emre Demir: 'İspanya'dan ciddi teklifler var'

Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Kayserisporlu Emre Demir, kendisi ve kulübü için uygun zamanda Avrupa'da oynamak istediğini söyledi.



Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon zaman zaman istikrar yakaladıkları ancak inişli çıkışlı zorlu bir sezon geçirdiklerini belirtti.



"Zor zamanlar geçirdik ama biz sonuna kadar mücadele ettik." diyen 17 yaşındaki Emre Demir, ligin son dakikasına kadar ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.



Kayserispor'un son iki yıldır ligi son sıralarda tamamladığını anımsatan genç futbolcu, "Tabii Kayserispor'un bu duruma gelmemesi lazımdı çünkü Kayserispor büyük bir kulüp. Kayserispor'un her zaman ilk 10'da olması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllar bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yeni sezonun bambaşka olacağına inandığını vurgulayan Emre Demir, "Önceki senelerden ders alıp elimizden geleni yapacağız. Kayserispor'un ligi ilk onda bitirmesi için hatta Avrupa'ya gitmesi için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.



Emre, Kayserispor'da birçok teknik direktörle çalıştığını ve her hocadan bir şeyler öğrendiğini dile getirerek, hocalarının önerileri doğrultusunda çalışmalar yaptığını, çok hocayla çalışmanın kendisine olumlu yönde katkısı olduğunu kaydetti.



- "Hedefim Avrupa'da oynamak"



Transfer döneminde olduklarını hatırlatan Emre Demir, şöyle konuştu:



"Benimle ilgili de transfer haberleri çıkıyor. Büyük kulüplerden, Avrupa'dan ve özellikle İspanya liginden ciddi tekliflerin olduğunu biliyorum ama ben şu anda Kayserispor oyuncusuyum. Burada bulunduğum süre boyunca Kayserispor için elimden geleni yapacağım. Bu sezon Kayserispor'da kalmak istiyorum. Konsantrasyonum bu yönde. Transferle ilgili konuya Başkan Berna Gözbaşı ve menajerim karar verecektir. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Onların benim için en iyi kararı vereceğinden şüphem yok."



"Tabii ki benim hedefim Avrupa'da oynamak." diyen Emre, "En doğru zamanda ve en doğru şekilde Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bir gün bunu başaracağıma inanıyorum. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi abilerimizin oralarda büyük başarılara imza atması bizi daha çok umutlandırıyor. İnşallah ben de onlar gibi olacağım." şeklinde konuştu.



Fransa liginde Lille'nin şampiyonluğunda Türk futbolcularının payının büyük olduğuna değinen Emre Demir, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in çok iyi bir sezon geçirdiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Ben de onlar gibi yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yusuf Yazıcı'yı çok beğeniyorum. Kendisiyle de sürekli konuşuyoruz. İnşallah ben de onun gibi iyi yerlere gelirim. İlhan Parlak abimiz hem saha içinde hem de saha dışında sürekli bizimle ilgileniyor. Genç oyuncuları hiç yalnız bırakmıyor. Biz de onun tecrübelerinden sürekli faydalanıyoruz."



- Milli forma



Her Türk genci gibi kendisinin hayalinin de milli takım formasını terletmek olduğunu ifade eden Emre, "Bugüne kadar alt kademelerde milli formayı giydim. A milli takım için ise daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ben de bir gün abilerim gibi milli takıma katkı vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.



Ligdeki yabancı sınırlamasının yeniden düzenlendiğini hatırlatan genç futbolcu, "Bu düzenlemeden sonra daha çok Türk futbolcu sirkülasyonu olacak, yerli oyuncular daha fazla süre bulabilecek. Bu sınırlamayla Türk futbolcular kendini daha fazla gösterecek. Ben de süre bulduğum zamanı iyi değerlendirmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın hem Türk hem de yabancı oyuncular için çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Emre Demir, şunları kaydetti:



"Çünkü herkes kendisini seviyor. Her ne olursa olsun bizimle ilgileniyor, bize destek oluyor. Gecesini gündüzüne katıp Kayserispor için mesai harcayan bir başkan. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olarak ülke için önemli bir değer. Kayserispor'un başında uzun yıllar başarılı olmasını diliyorum."