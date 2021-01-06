Kayserispor'dan Petrescu'ya bol bonuslu sözleşme

Kayserispor'un el sıkıştığı teknik direktör Dan Petrescu'ya ödeyeceği ücret belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan Petrescu'ya bol bonuslu sözleşme
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06 Ocak 2021 16:02
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'un, 53 yaşındaki Rumen teknik adam Dan Petrescu ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Gazete Sporturilor'da yer alan habere göre; Dan Petrescu, Kayserispor'dan 100 bin euro imza parası alacak ve maaşı da 400 bin euro olacak. Kayserispor'un sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı olacak. Sözleşme 1 yıl uzarsa Dan Petrescu, 850 bin euro maaş alacak.

Ayrıca Dan Petrescu'nun sözleşmesinde yer alan bonus maddeleri de ortaya çıktı;

* Kümede kalınması halinde 100 bin euro
* Takım ligi ilk 5'te bitirirse artı 100 bin euro
* Takım Türkiye Kupası'nı kazanırsa artı 200 bin euro
* Takım Süper Ligi kazanırsa 500 bin euro
* Kayserispor, Avrupa kupalarında grup aşamasına kalırsa 500 bin euro

Dan Petrescu, teknik direktörlük kariyerinde Sportul, Rapid Bükreş, Wisla Krakow, Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moskova, Al Arabi, Mureş, Jiangsu, Al Nasr, Guangzhou ve son olarak CFR Cluj'u çalıştırdı.



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