Kayserispor'dan Galatasaray'a Mensah yanıtı: 'Borcumuzu ödeyin'

Berna Gözbaşı, Mensah'ın transfer şartlarını soran Galatasaray'a, "Atletico Madrid'e 3.8 milyon Euro bonservis borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız" dedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Kayserispor'dan Galatasaray'a Mensah yanıtı: 'Borcumuzu ödeyin'
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24 Temmuz 2020 08:18
Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray, Kayserisporlu Bernard Mensah için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek, Ganalı futbolcunun bonservis bedelini sordu.

GALATASARAY, FİYATI YÜKSEK BULDU

Gözbaşı ise sezon başında alınan Ganalı futbolcunun bonservis parasının halen ödenmediğini belirterek, "Atletico Madrid'e 3 milyon 800 bin Euro borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız" dedi.

Ganalı orta saha oyuncusunu beğenmekle birlikte, bonservis bedelini yüksek bulan Galatasaray yönetimi, konuyu şimdilik beklemeye aldı.

Beşiktaş'ın da talip olduğu Mensah, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol, 8 asist üretti.



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