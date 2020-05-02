Kayserispor'dan Emre Demir için transfer açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Emre Demir hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Haber; AA
Kayserispor'dan Emre Demir için transfer açıklaması
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02 Mayıs 2020 22:25
Kayserispor Kulübü, genç futbolcu Emre Demir hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı

 

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