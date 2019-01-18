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Kayserispor'dan 16'lık takviye

İstikbal Mobilya Kayserispor, Emre Demir ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA
Kayserispor'dan 16'lık takviye
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18 Ocak 2019 13:58
İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2012'de Mersin'de amatör olarak faaliyet gösteren Kuvayi Milliye takımından transfer ettiği Emre Demir, 6 sezon gelişim liglerinde forma giydikten sonra profesyonel olarak sözleşme imzaladı.

Basına özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Zaman zaman A takım kadrosunda antrenmanlara çıktım. Ağabeylerim her zaman destek verdi. Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Deniz Türüç başta olmak üzere bütün ağabeylerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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