Kayserispor'da yeni yıldız adayı: Kenan Pereira

Deniz Türüç, Bilal Başacıkoğlu, Nordin Amrabat ve Diego Biseswar... Kayserispor, bir genç ismi daha üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.



18 yaşındaki Kenan Pereira, Kayserispor'la A takım seviyesine çıkmayı bekliyor. Genç oyuncu, Hollanda medyasına açıklamalarda bulundu.



"DENEYEBİLİRİZ DEDİK"



Kenan Türkiye'ye gelişi için; "Tatil için Hollanda'dan İstanbul'daki amcamı ziyarete geldik. Amcam da bana Kayserispor'un yetenek seçmeleri olduğundan bahsetti. Babam "Deneyebiliriz" dedi. Ben de babam ve amcamla Kayseri'ye gittim." dedi.



Kenan Pereira, ailesiyle beraber sadece yetenek seçmesi için 700 km yol gitti.



"U-19'A ÇAĞIRDILAR"



Genç oyuncu seçmelerde yaşadıklarıyla ilgili; "Kayserispor'da ilk gün 19 yaş altılarla antrenman yapmak zorunda kaldım ve sadece bir gün sonra birinci antrenman sahasındaydım. Antrenmandan sonra teknik direktör, babama U-19 takımına katılabileceğimi ve orada gelişebileceğimi söylemiş." sözlerini sarf etti.



18 yaşındaki Kenan; "Çok mutlu oldum ve hemen annemi aradım. Profesyonel olarak oynama hayalim gerçeğe dönüşmüştü. Bu fırsatı yakalamışken değerlendirmeliydim. Kararım için bir an bile düşünmedim." diyerek devam etti.



"OCAK AYINDA LİGE ÇIKABİLİRİM"



Son olarak hayalleriyle ilgili konuşan oyuncu; "Kayseri'de ilk üç günüm zor geçti. Tek başıma ailemden uzaktayım. Her gün sıkı çalıştım ve hocalarımdan övgüler aldım. Kendimi yeterince gösterebilirsem, Ocak ayından itibaren Süper Lig'e katılabilirim." diyerek sözlerini tamamladı.



