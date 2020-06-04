Kayserispor'da tüm testler negatif

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın