Kayserispor'da tüm testler negatif

Hes Kablo Kayserispor'da, teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan koronavirüs testlerinin tümü negatif sonuçlandı.

Haber; AA
Kayserispor'da tüm testler negatif
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04 Haziran 2020 17:35
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

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