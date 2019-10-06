Kayserispor'da toplu istifa kararı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat. Suspendisse in est ante in. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. A diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc. Pellentesque diam volutpat commodo sed egestas egestas. Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula. In dictum non consectetur a erat. Senectus et netus et malesuada fames ac. Convallis aenean et tortor at risus viverra. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Eu augue ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna. Est lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque. Volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Arcu dictum varius duis at consectetur. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros.



Dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Dui ut ornare lectus sit amet est placerat. Aliquam ultrices sagittis orci a. Nibh cras pulvinar mattis nunc sed. Risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas. Sit amet mattis vulputate enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed. Urna porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent elementum. Malesuada fames ac turpis egestas integer. Sociis natoque penatibus et magnis dis. Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Erat nam at lectus urna duis convallis. Ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Lobortis elementum nibh tellus molestie nunc non blandit massa enim. Sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis. Morbi non arcu risus quis varius quam quisque. Nibh venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis. Tristique nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc. Malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc sed. A arcu cursus vitae congue mauris.



Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Euismod elementum nisi quis eleifend. Dui sapien eget mi proin. Morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus. Varius quam quisque id diam vel quam elementum. Duis at consectetur lorem donec. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida. Sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum. Tellus id interdum velit laoreet. Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus vestibulum. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis. Enim ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. Hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est.



Nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Felis eget nunc lobortis mattis. Lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Justo donec enim diam vulputate. Lectus proin nibh nisl condimentum id. Sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum. Sapien faucibus et molestie ac feugiat sed. Platea dictumst vestibulum rhoncus est. Ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor. Enim eu turpis egestas pretium aenean. Auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend mi. Et odio pellentesque diam volutpat commodo. Consectetur purus ut faucibus pulvinar. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut etiam. Pellentesque nec nam aliquam sem et. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo.



Dui nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae. Facilisis leo vel fringilla est ullamcorper eget. Morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis. Volutpat est velit egestas dui id ornare. Et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Consectetur purus ut faucibus pulvinar elementum integer enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi. Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris. Donec ac odio tempor orci. Convallis posuere morbi leo urna molestie at. Nam at lectus urna duis convallis. Iaculis nunc sed augue lacus. Ac turpis egestas integer eget aliquet. Pellentesque elit eget gravida cum. Faucibus turpis in eu mi bibendum neque egestas congue. Quis commodo odio aenean sed adipiscing. Tincidunt nunc pulvinar sapien et.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu görevlerinden istifa etti.Başkan Bedir, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunda olumsuz bir tablo içerisinde göreve geldiklerini ve yönetim kurulu üyeleriyle takımın kötü gidişatını değiştirmek için olağanüstü çaba gösterdiklerini kaydetti.Maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarının altını çizen Bedir, "Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale'nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor'umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik. Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri'nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik." şeklinde görüş belirtti.Bedir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle, hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım 'tam bağımsız' ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum."Hikmet Karaman ise 2 yıl önce Erol Bedir'in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiği Kayseri'de çok mutlu günler geçirdiğini ve yeni dostlar edindiğini bildirdi.Kayserispor'un kötü gidişatının şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle durdurulabileceğini altını çizen Karaman, şunları kaydetti:"Bu süre içerisinde yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparken de sonuç alabilmek adına 'her yol mübahtır' anlayışına sahip olanları da gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor'a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum. Sayın Başkan Erol Bedir'e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor'a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir."Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun da görevinden istifa ettiği öğrenildi.İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp yönetim kurulu, başkan Erol Bedir'in istifasını kabul ederek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı başkanlığa getirdi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.