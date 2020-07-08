Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
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08 Temmuz 2020 15:04
Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "7 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 18.30'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



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