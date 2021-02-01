Kayserispor'da son günde 2 transfer birden!

Süper Lig ekibi Kayserispor, Nehuen Paz ve Besard Sabovic'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor'da son günde 2 transfer birden!
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01 Şubat 2021 17:37
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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