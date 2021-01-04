Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş mağlubiyeti sonrası teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.



Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 65 yaşındaki teknik adam Samet Aybaba ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı çıktı.



"EN KISA ZAMANDA YENİ HOCA"



Hes Kablo Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti. Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.



Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:



"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."



SAMET AYBABA'NIN PERFORMANSI



Sezona Bayram Bektaş ile başlayan sonrasında Samet Aybaba ile yola devam etme kararı alan Kayserispor, deneyimli teknik adamla da istediği sonuçları alamadı.



Samet Aybaba ile 8 lig maçına çıkan Kayserispor, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, Türkiye Kupası'nda ise Hekimoğlu Trabzon'a penaltılarla elendi.



Kayserispor'un Samet Aybaba ile ligde aldığı sonuçlar;



Galatasaray 1-1 Kayserispor

Kayserispor 0-0 F. Karagümrük

Göztepe 1-1 Kayserispor

Kayserispor 0-0 Trabzonspor

Antalyaspor 2-0 Kayserispor

Kayserispor 1-2 Konyaspor

Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor

Kayserispor 0-2 Beşiktaş







