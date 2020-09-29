Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyen, Erzurumspor maçının ikinci yarısında görev alan golcü oyuncu Pedro Henrique, antrenmanda sakatlık geçirdi.
Pedro Henrique'nin Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Pedro,ligin 5.haftasında Kayseri'de oynanacak Sivasspor maçına yetiştirilecek.
Haber: FARUK AYDEMİR
Ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyen, Erzurumspor maçının ikinci yarısında görev alan golcü oyuncu Pedro Henrique, antrenmanda sakatlık geçirdi.
Pedro Henrique'nin Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Pedro,ligin 5.haftasında Kayseri'de oynanacak Sivasspor maçına yetiştirilecek.
Haber: FARUK AYDEMİR