Kayserispor'da ortalık karıştı! Suç duyurusu...

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Kayserispor'da ortalık karıştı! Suç duyurusu...
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13 Mart 2020 23:01
Hes Kablo Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir ve yönetimi hakkında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'suç duyurusunda' bulundu.

Kayserispor'un 2,5 yıl içerisinde 440 Milyon TL gibi rakamla nasıl ve nereye borç yapıldığının hesabını soran Ersoy, Erol Bedir ve yönetiminin hesap vermesi için harekete geçti.

Ersoy, avukatı aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Kayserispor'un hesaplarının incelenmesini içeren dilekçede "Şüpheli" Erol Bedir, ifadeleri dikkat çekti.

Diğer yandan konuya suskun kalmayan Kayserispor sevdalıları gece şehrin önemli noktalarına tepkilerini içeren pankartlar astı. "Paralar nerede Erol?", "Berguda Şeytan Üçgeni","Suç ortaklarınla hesap vereceksin" yazılı pankartlar asarak dikkat çektiler.

Haber: Faruk Aydemir

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