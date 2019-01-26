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Kayserispor'da Oğuzhan Berber ile yolar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Oğuzhan Berber ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek yollarını ayırdı.

Kaynak: DHA
Kayserispor'da Oğuzhan Berber ile yolar ayrıldı.
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26 Ocak 2019 13:42
İstikbal Mobilya Kayserispor, sosyal medyada sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından tasvip etmediklerini belirttikleri görüntüler paylaşan futbolcuları Oğuzhan Berber ile yollarını ayıracaklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"26.01.2019 Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, kulübümüzle sözleşmesi bulunan futbolcu Oğuzhan Berber'in sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından asla tasvip etmediğimiz görüntülerine rastlanmıştır.

Takımımızla sözleşmesi bulunan bu oyuncu sezon başı hazırlıklarda sakatlanmış, kulübümüz tarafından ameliyatı yaptırılıp, tedavi süreci içerisinde kendisiyle maddi-manevi her türlü açıdan ilgilenilmiştir. Kendisinin rehabilitasyon dönemini tamamlayıp, takımına katılmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken bu nahoş görüntülerle gündeme gelmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Meselenin aydınlatılması için çalışmalar sürmekte olup,

Konuyu haber alır almaz adı geçen futbolcu ve kulübümüzle kontrat yaparken menajeri olmayan ancak sonradan oyuncunun menajerliğini üstlenen METİN KORKMAZ'a gerekli ihtar çekilmiş ve her türlü hakkımızın saklı kalması kaydıyla oyuncunun Kayserispor'la olan kontratının karşılıklı olarak fesih edilmesi için gereğinin yapılması istenmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."

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