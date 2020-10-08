Kayserispor'da koronavirüs vakası

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Kayserispor'da koronavirüs vakası
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08 Ekim 2020 22:04
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza Kovid-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize Kovid-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



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