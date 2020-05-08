Kayserispor'da koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kulüpte yapılan bütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını bildirdi.Tokgöz yaptığı açıklamada, top başı yapmaya hazırlanan takıma ve teknik heyete iki gün önce test yapıldığını hatırlattı.Test sonuçlarının bugün kendilerine ulaştığını belirten Tokgöz, "" diye konuştu.