Kayserispor'da hedef 55 puan!

Haber: Faruk Aydemir

Kulübü Başkanı, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.Başkan Bedir,"16 karşılaşmada 30 puan toplayıp iyi bir başarı göstermemize rağmen kalıcı ve hatırlanır bir sezon sonu için oynayacağımız bu son maçı da kazanıp puanımızı 33 yapmalıyız." dedi.Bedir resmi siteden şu açıklamayı yaptı:Süper Ligin son yıllardaki, sezon sonu puan istatistiklerine bakıldığında ligi 55 puanın üzerinde bitiren takımların konumu çok iyi görülecektir.55 puan barajını aşabilmek için bu hafta alacağımız 3 puan hayati öneme haizdir. 3 puan alsak da,önümüzde daha çok uzun ve zor bir yol olsa da, hedef olmadan,amaçsız ve gündelik başarılarla yetinmemiz bizim yönetim anlayışımıza da, Kayserispor'un şanına da yakışmaz.Yönetim,takım,taraftar ve şehir olarak birbirimize kenetlenerek,çok çalışarak ve meşru sınırlar içerisinde tüm ayrıntılara dikkat ederek bu sezonu 55 puanın üzerinde bitirmek için var gücümüzle çalışmalıyız.Tabi ki bu maçın ve sezon sonunun ne olacağını bu süreçler yaşandıktan sonra görebiliriz.Biz sadece şimdiye kadar olduğu gibi büyük bir inanç ,şehrimiz ve takımımıza büyük bir güven ile yola devam ediyoruz. Büyük taraftarımızın desteği,şehrin katkısı ve hemşehrilerimizin duaları ile takımımız,ilk yarı için koyduğumuz 25 puan barajını nasıl aştı ise sezon sonunda da 55 puanı geçeceğine inanıyoruz. Ancak,yukarıda da izah edildiği üzere bu yolculuğun en önemli ve ilk engeli hafta sonu oynayacağımız Malatyaspor maçıdır. Üstelik bu maçta 3000 civarı taraftarımız da cezalı durumda olup,bu konudaki eksiğin kapanması için kulübümüz yoğun çaba göstermektedir. Kulübün resmi internet sitesini takip ederek bu konudaki desteklerinize devam edebilirsiniz."