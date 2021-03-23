Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.
3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Kayserispor'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.
3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Kayserispor'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.