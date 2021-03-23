Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımın başında ilk idmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
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23 Mart 2021 22:24
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.

3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Kayserispor'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.



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