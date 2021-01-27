Kayserispor'da gözler forvet transferinde

Süper Lig'de ilk yarı oynanan karşılaşmalarla son buldu. İlk yarının son maçında HES Kablo Kayserispor, etkisiz bir oyunla Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ise takıma yeni kazandırılacak forvet için çalışmalar hız kazandı.

Denis Alibec'in sakat olması ve Kanga'nın formsuz olması HES Kablo Kayserispor'un hücum hattındaki etkinliğini ön plana çıkarıyor. Özellikle de Fenerbahçe karşısında sahaya konulan oyun sonrası Başkan Berna Gözbaşı, yönetimi ve teknik heyet harekete geçti. Sarı-kırmzılı ekibin hucüm hattını güçlendirmek için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Petrescu ile görüşen Başkan Gözbaşı, deneyimli teknik adamdan alternatifli bir liste aldı ve girişimlere başladı.