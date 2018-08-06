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Kayserispor'da Gonzalo Espinoza ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gonzalo Espinoza ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Kayserispor'da Gonzalo Espinoza ile yollar ayrıldı
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06 Ağustos 2018 16:16
Kayserispor, Şilili futbolcu Gonzalo Espinoza ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2018-2019 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.

Geçen sezon başında transfer edilen ve bir yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Espinoza, Kayserispor'da 8'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev almıştı.

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