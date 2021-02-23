Kayserispor'da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Dan Petrescu ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor'da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı
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23 Şubat 2021 21:59
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ailevi sebepleri nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dan Petrescu, Kayseri temsilcisiyle ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı. 

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